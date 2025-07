Cartas de lectores IV: mercado de frontera

La obsesión de Milei por resucitar frente a los mercados financieros es una odisea, mancillada por fracasos, falsedades y maniobras a contramano de la realidad, y de la conflictuada política internacional, que ininterrumpidamente crea escenarios adversos a los objetivos del primer mandatario. Utilizando sus dotes de comediante, el Presidente intenta ocultar su irresponsabilidad en la firma de un memorándum que pone en riesgo la seguridad nacional; con exposiciones huecas e ignotas distinciones intenta vender al poder económico y financiero mundial la fórmula del proyecto económico, al que calificó como el mayor ajuste de la historia. El fraude que significa el superávit fiscal, el falso IPC, el aumento de las reservas del BCRA, la lluvia de inversiones por medio del ya olvidado RIGI etc., tienen como objetivo, salir de la calificación de standalone, e intentar por lo menos ser mercado de frontera, en busca de las inversiones en dólares, que después de 19 meses de gestión aún no asoman en el horizonte financiero mundial, salvo por el endeudamiento. El estrepitoso silencio en la Rosada por: la advertencia del MSCI (LA GACETA, 21/6/17) a los inversores, para que abandonen los activos argentinos; la orden al Gobierno de fijar un régimen cambiario sustentable; la suspensión del envío de U$S 2.000 millones etc., enfrió los festejos (“Celebrar el Endeudamiento”, LA GACETA, 4/5/25) de hace días en el seno del poder, colocando al proyecto al borde de la implosión. De última, no todas fueron pálidas para Milei, porque su misión como topo del Estado, y entregador del patrimonio nacional, fue facilitada por el martillo de la jueza Loretta Preska, que ante la sorpresa del mundo le ordenó entregarle el 51% de las acciones de YPF, a los fondos buitres, viejos conocidos y socios de Caputo, a los que sirvió como gestor en reiteradas oportunidades (LA GACETA, 8/9-5/12-20/6- 2017).