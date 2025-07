Cartas de lectores III: El azúcar y el mercosur

Las insólitas declaraciones del presidente del Brasil, Sr. Lula Da Silva, en el sentido de incorporar al azúcar en un posible acuerdo de libre comercio dentro del Mercosur causaron lógica preocupación en Tucumán, reflejada en las palabras del gobernador Osvaldo Jaldo y también de la Sociedad Rural. Pero vale aclarar que ese tema tiene su contrapartida con sendas leyes nacionales para resguardo del sector azucarero nacional. Esta actitud brasileña no es nueva pues ya lo habían intentado en 1997 en ocasión de las discusiones llevadas a cabo dentro de la Mesa Azúcar y Alcohol del Mercosur. Me tocó actuar integrando la Delegación Argentina de la Cancillería en esa Mesa y así después de largas discusiones que se daban en las sedes rotatorias de San Pablo y Asunción o Montevideo se logró frenar ese avance brasileño que insistía en colocar su azúcar subsidiado aquí. Acompañado con el colega Jorge de Faveri cumplimos el cometido pero era necesario contar con instrumentos legales al respecto y así lo comprendieron muy bien en el Congreso de la Nación y sancionaron con urgencia la Ley Nacional 24.287/97, mediante la cual se prohíbe reducir aranceles dentro del Mercosur en tanto ese país mantuviera una asimetría provocada por el Programa Pro-Alcohol. Así el Brasil aplicaba restricciones a los productos azúcar y derivados provenientes de Argentina. Desconozco cómo sigue eso. Interesante sería que nuestras autoridades lo aclaren y parece que el Sr. presidente Lula no conoce eso. Por ello hubo necesidad en aquel entonces de sancionar esa Ley. Pero había que hacer más y así lo entendieron en el Congreso de la Nación en el 2002, determinando la necesidad de determinados aranceles para poder importar azúcar. Por ello surgió otra ley nacional, la 25.715, que supongo está vigente. Esta Ley tuvo un curioso recorrido pues el entonces presidente Duhalde la vetó pero el Congreso De la Nación, en una firme actitud, insistió y con los 2/3 de votos logrados en sesión del 12/3/2003 ratificó la misma y quedó promulgada (entiendo al día de hoy). Es decir Argentina tiene sus instrumentos legales para responder al Sr. Lula.