Fantasmas de Gettysburg

La batalla que allí ocurrió en julio de 1863 no fue solo un giro en la Guerra Civil estadounidense: fue el instante en que la historia, como una moneda suspendida en el aire, cayó finalmente de un lado, definiendo no solo el destino de una nación, sino la forma que tomaría el mundo que vendría después. Durante tres días —calurosos, violentos, interminables— - se enfrentaron dos visiones opuestas del país. Una, anclada en el pasado, defendía el privilegio heredado, la esclavitud y un orden social jerárquico. La otra, con todas sus imperfecciones, miraba hacia una idea más moderna de nación, basada en la unidad, la industria y la ciudadanía extendida. Gettysburg fue un accidente estratégico, un cruce fortuito de caminos y voluntades no previsto por ningún alto mando, dejando así, ese sabor imborrable de las páginas que, sin anunciarse, terminan escribiendo el destino de una nación. No fue simplemente una victoria táctica. Gettysburg consagró una narrativa: la de una América indivisible, que, con el tiempo, y no sin heridas, terminaría moldeando la forma en que el mundo entiende hoy a la democracia norteamericana.