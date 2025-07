Historia de impostores: el hombre habitado por una multitud

El 29 de noviembre de 1935 lo ingresarían en el Hospital de São Luís dos Franceses. Sufría de cirrosis, consecuencia de su gran afición por el alcohol. Allí moriría al día siguiente. Tuvo tiempo de escribir una última frase en inglés: “I know not what tomorrow will bring” (no sé lo que el mañana traerá, usando una forma arcaica de “I do not know”) Menos de un siglo después, tenemos respuestas aún incompletas a esa inquietud, algunas de ellas posiblemente ocultas en esos textos inéditos y otras en el indescifrable hechizo que su obra no ha dejado de ejercer.