Real Madrid vs Borussia Dortmund: Alexander-Arnold sería titular en los cuartos del Mundial de Clubes

El Dortmund no contará con Jobe Bellingham, suspendido por acumulación de tarjetas. El jugador, hermano de Jude Bellingham, recibió una amarilla en el triunfo por 2-1 ante Monterrey. En el Madrid, Kylian Mbappé podría regresar al once inicial tras recuperarse de una gastroenteritis. El delantero, que no marcó en el encuentro anterior ante Dortmund, suma 43 goles en la temporada y podría ocupar el lugar de Gonzalo.