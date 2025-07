Alberto Fernández declaró en Comodoro Py en la causa de corrupción en los seguros: "Soy inocente"

En esta nueva audiencia, a diferencia de su primera indagatoria ante el juez Julián Ercolini, Fernández no solo presentó un escrito, sino que aceptó responder preguntas. Además, solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas declaraciones testimoniales de ex funcionarios clave de su gestión, como Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica, y Martín Guzmán, ex ministro de Economía.