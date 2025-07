Si trabajás en forma remota, esta visa te permite instalarte un año en un país europeo

Lo más interesante para los jóvenes argentinos es que no hace falta tener ciudadanía de un país de Europa ni vivir dentro de la Unión Europea (UE). De hecho, el programa está dirigido justamente a personas de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE). La única condición clave es que el trabajo remoto no tenga ninguna relación laboral con Eslovenia: no se puede facturar ni cobrar por servicios prestados a clientes o empresas locales.