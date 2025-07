Aulas cerradas, el anticipo de la tragedia que nos espera

Si algo queda claro es que la infraestructura escolar no ha sido prioritaria para las administraciones que gobernaron Tucumán en las últimas décadas (desde 1999, es el mismo partido el que está en el poder y son los mismos nombres los que se repiten gestión tras gestión inclusive sumando hijos, hijas y esposas con un descaro sorprendente). Se construyeron establecimientos, es cierto; inclusive, en los últimos tiempos se terminaron unas 40 escuelas que habían quedado inconclusas de gestiones anteriores. También es real que frente al frío, el mal estado de los salones no es el único problema: hay chicos y maestros que deben caminar mucho (especialmente en zonas rurales o de alta montaña), otros que esperan el colectivo a la intemperie o que circulan en motos con sus padres y con abrigos escasos. Pero nada de eso justifica que, a esta altura de la historia, no podamos tener estufas en todas las aulas tucumanas.