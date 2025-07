Jaldo, sobre las críticas por la suspensión de las clases por el frío: "Con la salud de los niños no se juega"

"Quiero decirles a todos aquellos que intenten aprovecharse políticamente: con los niños no se juega, con la salud de los jóvenes no se juega, con la salud de los tucumanos no se jode. Con la salud de los tucumanos no se hace política. Eso no habla bien de quienes buscan rédito político en estas situaciones", resaltó y se defendió de las críticas: "Desde el Gobierno no lo vamos a permitir. Cada decisión que tomamos está fundamentada y analizada. Si alguien debe tomar decisiones, es el gobernador de la provincia, y a este gobernador no le tiembla el pulso para hacerlo, por más duras que sean".