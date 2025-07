Cartas de lectores: llegar al meollo de la quema

En relación con el editorial de LA GACETA Del 03/07, me parece oportuno aportar lo siguiente: Sólo se llegará al meollo del asunto reconociendo que no se trata simplemente de piromaníacos, sino que el clima es el principal causante de la propagación de los incendios. Un inocente foco de fuego al fondo de una vivienda rural para quemar basura o las hojas de una morera puede extinguirse sin consecuencias o propagarse por kilómetros de cañaverales, dependiendo del estado de la vegetación circundante y de condiciones ambientales como humedad, temperatura, vientos, etc. No se resolverá nunca la problemática aplicando tolerancia cero con eventuales piromaníacos difícil de identificar. Además, sería al ñudo aplicar esta regla contra los desmedidos embates de la naturaleza. Inútiles son los controles en ingenios de caña que ingresa cosechada en verde, pero cuyos rastrojos son los susceptibles de las quemas. En cambio, sí puede lograrse mucho a través de medidas proactivas como las campañas de concientización ya implementadas desde la Secretaría de Educación de Tucumán, la prevención a través de herramientas como las normas LocalGap (ambas promovidas por la Mesa de Gestión Ambiental). Pero, sobre todo, mediante la adecuada disposición de los rastrojos (actualmente responsables de la mayoría de los incendios), retirando los excedentes y abriendo cortafuegos sobre los remanentes en campo.