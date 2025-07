Un histórico DT italiano disparó contra Lautaro Martínez por la pelea en Inter: “No es bueno”

En medio del debate, Capello cuestionó el proceder del delantero de la Selección Argentina. “Esta dinámica debería resolverse en el vestuario. Lautaro habló como capitán, como es debido, pero cuando se ataca a un compañero que no está presente en ese momento, en mi opinión, no es bueno. Los problemas siempre deben resolverse cara a cara. Es la única solución”, aseguró el ex entrenador de Real Madrid y la selección de Inglaterra, entre otros equipos.