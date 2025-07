Campero, tras el escándalo en Diputados: “Acompañar al Gobierno no significa tener una visión sesgada”

En este contexto, Campero denunció el clima de intolerancia y crispación que domina las sesiones legislativas. “Hay una intransigencia que preocupa. Ayer terminó todo en disturbios. Me dio vergüenza. El Congreso debería ser un lugar de debate, no un circo. Parecía una asamblea barrial y no el Parlamento de la Nación”, lamentó.