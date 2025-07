“No hay falta de sintonía con el Ejecutivo”, remarcó Miguel Acevedo

El presidente de la Cámara remarcó que, al margen de los comentarios que surgieron por la falta de quórum propio del oficialismo, el DNU fue sancionado. Agregó que eso no significa que no estén trabajando bien (como dijo Jaldo), aunque reconoció que no puede volver a ocurrir que el bloque mayoritario dependa de la oposición para reunir el quórum.