Cartas de lectores: ni Yerba Buena

En el modelo de progreso urbano que las autoridades de Yerba Buena tienen para la ciudad el mercado tiene la palabra definitiva. Se jacta el intendente del crecimiento, aunque este suponga acabar con el verde y acabar con las características de un espacio que buscaba dejar atrás la polución, el ruido y el cemento. El cemento avanza reproduciendo complejos y edificios reñidos con el entorno. No se puede caminar, no hay veredas, así que los habitantes están excluidos del diseño -pueden acudir a las bicisendas, de las que los ciclistas hacen caso omiso circulando por las arterias centrales-. Aumentó la cantidad de habitantes pero salvo el Carrillo no hay un hospital público; los congestionamientos de autos son brutales; las motos circulan sin cumplirse norma alguna; el transporte colectivo, cada vez más deteriorado. Nunca se pensó en un metrobus o un tren que atravesara la ciudad y atrajera pasajeros. Muchas zonas están incomunicadas. Las calles tienen agujeros temibles. Faltan plazas y espacios verdes. Las víctimas principales, además de los habitantes, son los árboles y la fauna. Si seguimos así perderemos el derecho al nombre. No más Yerba Buena.