Anunciaron la restricción del suministro de gas a las industrias en Tucumán por la ola de frío

El sistema de transporte y distribución no logró sostener la demanda estacional, que registró picos históricos este martes en gas y electricidad. En particular, los 15 millones de metros cúbicos (m3) que llegan desde Vaca Muerta al NOA a través del Gasoducto Norte, sumados a los 2,5 millones de m3 de la Cuenca Norte y más de 3 millones de m3 importados desde Bolivia, no fueron suficientes para cubrir la alta demanda de gas en Tucumán y el resto de las provincias de la región.