El polémico Bryan Ferreyra volverá a ser árbitro en un partido de San Martín de Tucumán

“Cuatro tipos se dignan a cagarte la vida y ya está. El árbitro desde el minuto uno me dijo: ‘vine para echarte a vos. Hoy me sentí robado. Lo del árbitro fue nefasto, lástima que manchen tanto al fútbol”, había sentenciado el arquero.



Ferreyra dirigió por primera vez a San Martín en 2004 contra Chaco For Ever por la fecha nueve, juego que terminó 1-0 a favor de los dirigidos en aquella época por Diego Flores, gracias a un gol de Nahuel Banegas. En 2025, en marzo, volvió a estar en los titulares justamente antes de ser juez en un partido que tenía al “Santo” como protagonista.



En la previa, Gimnasia de Jujuy cayó contra Estudiantes de Caseros por la quinta fecha de la Primera Nacional, pero el resultado pasó a un segundo plano por el escándalo que se desató después del partido. La dirigencia del club jujeño reaccionó con enojo contra la terna arbitral encabezada por Ferreyra.