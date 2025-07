Cartas de lectores: ¿Qué fue la inquisición?

Fernando de los Ríos, un erudito historiador de la inquisición, manifestaba que: “por el inflexible rigor que empleó y los procedimientos éticamente indefendibles que practicó, en la inquisición se dan los elementos aterradores de los totalitarismos modernos”. Rescataremos a continuación las opiniones sobre el tema de reconocidos humanistas de la época, particularmente entre los siglos XVI y XVII: “No dejaré a nadie ser dueño de mi fe ni forzarme a seguir sus creencias.“ (Sebastián Frank) 2. “Me parece cosa muy extraña que alguien que desea ardientemente la salvación del prójimo lo haga expirar por medio de tormentos” (John Locke). 3 “Todos los buenos, agora sean judíos, moros, cristianos, confesos o de otras sectas, son de una mesma tierra, de una mesma casa y sangre y todos los malos de la mesma manera“ (José Antonio Mirabal) 4. “Nuestro mundo tiene cabida para muchas verdades y no para una sola“ (Sebastián Castalión). 5. “No dejo de reconocer la barbarie y el horror que supone desgarrar a un ser humano por medio de suplicio, asarlo lentamente y luego arrojarlo a los perros“ (Miguel de Montaigne). 6. “Hacer uso de la fuerza y amenazar para que todos acepten lo que se cree que debe ser la verdad es algo tiránico y absurdo”(Tomás Moro). 7. “Los inquisidores son los peores herejes, pues Cristo no vino al mundo a dar muerte, destruir y quemar vivos sino para que aquellos que viven pudieran vivir mejor“ (Baltazar Hubeimer). 8. “Los castigos y recompensas están reservados a Dios solamente”. (Abelardo)… Pues bien, veamos ahora cuál es la opinión del “Doctor Angélico” sobre el tema: “Dos cosas deben considerarse sobre la cuestión en orden a los herejes: uno por parte de ellos mismos y otro por parte de la iglesia. Por parte de los herejes, decimos que cometen un pecado por lo que merecen ser lanzado del gremio de la Iglesia, no sólo por medio de la excomunión sino también de este mundo por medio de la muerte“… “Y los herejes que se convierten a la fe, la iglesia no sólo los recibe para que hagan penitencia sino para que conserven la vida“. (Santo Tomas de Aquino). Sin comentarios.