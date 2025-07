El creador de ChatGPT alertó que la inteligencia artificial eliminará clases enteras de trabajos

Sin embargo, las promesas de la IA traen consigo problemas que Altman no evade. El "problema de alineación" es uno de ellos, que se refiere al desafío de garantizar que la tecnología cumpla con lo que realmente desea la humanidad, y no solo con algoritmos diseñados para la gratificación inmediata. Un segundo punto crucial, planteado por el CEO de OpenAI, es evitar la concentración de poder. Altman abogó por una superinteligencia que sea "barata, ampliamente disponible y no concentrada en pocas manos, empresas o países", con el fin de asegurar que los beneficios de la IA sean realmente colectivos y se reduzca el riesgo de abuso o desigualdad global. Este llamado a una distribución equitativa del poder de la IA es fundamental para el futuro que OpenAI aspira a construir.