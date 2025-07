Calhanoglu fue durísimo contra Lautaro Martínez tras la eliminación del Inter

Aunque Lautaro no nombró directamente a su compañero, Marotta aclaró el asunto: "No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu". Ante este señalamiento, el mediocampista decidió hacer pública su versión. "Después de lesionarme en la final de la Champions, opté por acompañar al equipo a Estados Unidos igualmente. Aunque no pudiera jugar, sentía que debía estar con mis compañeros y darles apoyo. Luego sufrí otro problema físico, un desgarro muscular. Esa fue la razón por la que no estuve en el campo. No hay más que eso", explicó.