San Martín de Tucumán sufrió una baja en ataque antes de viajar a Santiago del Estero

Aunque no logró afianzarse como titular, su historia personal y el esfuerzo para llegar al fútbol profesional lo convirtieron en un jugador muy querido por sus compañeros y por parte del hincha. En diálogo con LA GACETA, meses atrás, Verón recordó sus inicios con crudeza. “Fui un chico sufrido. Iba a entrenar sin botines. Y si me iba bien, mi abuelo me compraba unos usados”. Esa resiliencia, sumada al sacrificio de su familia, siempre fue una marca en su camino.