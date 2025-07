El presidente de Inter reveló a quién apuntó Lautaro Martínez tras la dura eliminación

Sin embargo, continuó explicando su rol dentro del grupo. “Vi muchas cosas que no me gustaron. Como capitán, como líder de grupo, y luego está el entrenador, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir”. Finalmente, pidió respaldo de sus compañeros. “No puedo arreglar todo yo, por eso lo digo. Porque no se puede solo, todos luchamos juntos. Soy el principal responsable, soy el líder del grupo, por eso vengo a hablar. Ahora pido disculpas a la afición porque esta otra derrota nos duele mucho, en primer lugar a nosotros, porque llegamos después de una temporada demasiado larga, pero lo dejamos todo en la cancha y llegamos hasta acá”.