La emotiva despedida de Ángel Di María de Benfica, antes de volver a Rosario Central: “Me siento uno de ustedes”

“Hola Benfiquistas. Se terminó la segunda etapa de mi carrera en un club que me lo dió todo desde el día que llegué hasta el día de hoy. Fueron dos etapas más que hermosas en mi vida. Llegué sin saber que podía llegar a pasar en mi carrera y hoy me voy con una familia muy feliz, hemos disfrutado de una ciudad hermosa y un país que además me abrazó desde el día que llegué”, expresó Di María a través de un posteo en su cuenta de Instagram.