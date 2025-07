Francos, contra el kirchnerismo por el fallo de YPF: "El pueblo los tiene que hacer responsables"

“No sé cuáles son los números que mira la ex presidenta para hacer esos comentarios”, respondió el jefe de Gabinete. “Me parece inadmisible que esté, como cualquier dirigente político común, dirigiéndose al pueblo argentino como si no hubiese sido condenada. Todo tiene que tener límites: admitamos la prisión domiciliaria pero no el lugar y las condiciones", agregó.