Cartas de lectores: Precios con centavos

Es una forma generalizada de ver ofertas de productos, de todo tipo, a precios con centavos, una ridiculez en momentos donde el billete de minina denominación que circula es de $50 y que rara vez se lo utiliza porque al momento del pago se redondea hacia arriba, de 100 en 100, nadie tiene las monedas para dar el vuelto correcto, ya que ofrecen articulos a $xxx,99. En un negocio que vende artículos de limpieza, con varias sucursales, una de ellas en la Av. Belgrano al 3.200, realicé una compra por $34.578,34; el cajero me cobro $34.600. Al reclamarle la diferencia me dijo que no disponen de cambio. ¿Entonces para qué indican valores que no son reales? Al momento del cobro, todos deberíamos exigir el vuelto correcto para que terminen con esa práctica equívoca.