"Nunca me cuidaron": Álvaro Angulo clasificó a Independiente y fulminó a la comisión directiva

El lateral también se refirió a los rumores que indicaban que no quiso entrenar para forzar su salida. “Siento que el momento va a llegar. Solamente pienso en Independiente. Decían que no iba a viajar a jugar. Decían que en el entrenamiento no había entrenado, se dicen tantas cosas... y terminé jugando. No puedo confirmar nada. En este momento, estoy en Independiente y lo respeto, pero no puedo decir si me voy o me quedo”.