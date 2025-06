Las personas que no avanzan en la vida comparten estos hábitos

Que somos malos, que no nos merecemos eso, que no podemos con lo otro. Todas estas pequeñas afirmaciones que parecieran inofensivas pueden destruimos por completo. Nos enfocamos en nuestras faltas, defectos y errores, destrozando nuestra confianza y motivación. Cuando las personas se repiten constantemente que no son suficientes, comienzan a creerlo. Romper este hábito significa practicar la compasión, teniendo en cuenta nuestras fortalezas y cambiar el visor para observar la vida de una manera positiva.