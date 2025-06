¿Y si nos quedamos sin trabajo?: Renta Básica Universal, economía del propósito y el día que tuvimos que redefinir el éxito

La IA nos está quitando todas las excusas. Ya no podemos definirnos por nuestro trabajo. Ya no podemos culpar a la falta de tiempo por no perseguir nuestras pasiones. Ya no podemos ignorar las grandes preguntas éticas y filosóficas. La tecnología nos pone un espejo delante y nos dice: "Ok, humano. Te di tiempo, te di abundancia, te di herramientas que parecen magia. Ahora, demostrame de qué estás hecho".