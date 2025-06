La experiencia de la innovación sostenible

Sofía Contreras, la fundadora de Mastery Haus, habló de “pasar a la acción” y se enfocó en la constancia, en entender que la vida se compone de los días regulares y no de los excepcionales; que hay que encontrar los micropropósitos de cada jornada y mantener el foco en el hoy, en lo inmediato “porque no sabemos dónde nos va a llevar la vida”. Ramiro Casoliba, coordinador de INTI - NOA, añadió que “hay que romper la zona de confort y buscar alternativas; pero no lo podemos hacer solos, sino con un modelo asociativo y colaborativo”. Explicó que ellos siguen “la filosofía japonesa de mejora constante, con cambios cortitos que se hacen grandes al final” y dijo que hace falta formarse en los desafíos de estos tiempos. Puso el foco en el aprovechamiento integral de la energía y advirtió de la necesidad de la colaboración entre instituciones y los gobiernos, que son clave en lo legal y regulatorio. Además, dijo Walter de Marco, de Decu3, “toda transformación sostenible abarca lo cultural” y, en el caso de la energía, definió que hay una necesidad de una racionalidad colectiva, de que haya usuarios eléctricos que sean productores, no sólo consumidores, para que se ayude a reducir la demanda y la presión sobre el sistema.