El increíble nuevo destino de Iker Muniain tras dejar San Lorenzo

“Me llevo muchas cosas de aquí, sobre todo el cariño, el respeto que me brindó cada hincha que me crucé, cada vez que saltaba a la cancha verlos estallar en los recibimientos, en los momentos malos y en los buenos. He vivido momentos realmente conmovedores”, aseguró Muniain, que anticipó que se está planteando la posibilidad del retiro. “Hay muchas posibilidades de que eso suceda. Tendré que seguir meditando estos días”, subrayó.