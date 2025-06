La mercantilización de la sociedad democrática

Sandel —que hizo su tesis doctoral con Elizabeth Anscombe e Isaiah Berlin— explica en la entrevista que en la sociedad capitalista contemporánea no hay espacio para el debate moral, para el diálogo sobre las grandes cuestiones éticas, pues aparentemente el precio de mercado es lo único que se valora en nuestra sociedad. Subrayo el “aparentemente” pues, a decir verdad, las cosas más valiosas de nuestra vida no se venden en el mercado: la paz, la alegría, la familia, la amistad, el aire limpio, la naturaleza, los atardeceres, etc.