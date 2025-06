El gobernante, la educación, la ciencia y la cultura

Sólo si el gobernante siente la pasión del verdadero estudioso sentirá la importancia de formar en el máximo nivel al mayor número posible de jóvenes, por ejemplo, como investigadores, para que den al sistema científico argentino una más amplia base. Sólo si ha experimentado en sí mismo y hasta la extenuación la efusión intensa de la lectura podrá importarle que no haya niño en el país que no disponga de una biblioteca básica. Sólo si siente verdadero agradecimiento hacia los maestros que él mismo tuvo podrá hacer lo que sea preciso para que ellos no les falten a sus hijos y gobernados. Lo hará no sólo porque tiene la convicción de que esa es la base de cualquier futuro digno de ser querido, lo hará porque dentro de sí, en el tuétano de su ser y de manera irrenunciable, ama el saber, la ciencia y la cultura.