La serie de Menem llega a Prime Video: cuándo se estrena y qué cuenta “Síganme”

El tráiler oficial, difundido recientemente en redes sociales por la plataforma, abre con una de las escenas más emblemáticas de la campaña presidencial: un Menem joven caminando por barrios humildes, repitiendo la frase “Si nadie me conoce, nadie me va a votar”. También se destaca el famoso lema “Síganme, que no los voy a defraudar”, convertido en un símbolo de la década menemista.