"¡Lo odian todos!": Ángel De Brito explotó contra un reconcido conductor de El Trece

El contraataque de Ángel De Brito

Lejos de esquivar el tema, el conductor de América recogió el guante y respondió en su ciclo de streaming Bondi, durante el segmento Ángel Responde. Sin filtro, devolvió la gentileza con una mezcla de ironía y picante: “Con Mario no nos conocemos, no tengo vínculo, es super interesante, muy inteligente y muy malo, me divierte”, lanzó entre risas, aunque sin ocultar su percepción sobre el carácter filoso del ex CQC.