"La Turquita" Manzur cumplió con los pronósticos y noqueó

Lo único que se le podría reprochar es que la victoria por la vía rápida no haya llegado antes. Ese detalle no que le quita brillo al deslumbrante triunfo que consiguió Lucrecia Anabella Manzur al noquear en el quinto round a la cordobesa, Lucrecia Arrieta. De seguro, podría haber ganado antes, pero "La Turquita" ya está en un nivel de manejo de los tiempos de combate en el que ella es dueña absoluta; puede ganar cuando ella lo decida y no correr peligro ante una reacción rival porque también tiene las herramientas para resolver una situación como esa.