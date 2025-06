Las razas de perro que mejor deberíamos alejar de los adultos mayores

Factores a considerar en adultos mayores

Según un artículo del medio especializado, Many Pets, el tamaño, el nivel de energía y el temperamento de un perro son factores clave a considerar. Un perro grande y enérgico podría no ser la mejor opción para quienes buscan un compañero más tranquilo, mientras que un perro muy pequeño o con poca energía podría no satisfacer las necesidades de alguien con un estilo de vida más activo.