Polarización y estrés: Milei y su garra vs una sociedad que espera que el avión despegue

Es casi seguro que antes de las elecciones ese chequeo que plantean los pilotos no se va a terminar del todo, porque además habrá que ver cómo quedan conformadas las cámaras desde diciembre para abordar legislativamente los cambios de fondo que se necesitan en varias materias (tributaria, previsional, laboral, etc.) para darle mayor certidumbre a la inversión que debería llevar al círculo virtuoso de crecimiento, mayor empleo, menos pobreza, etc. etapa que, así como se están las cosas, si aparece en volumen adecuado, no sucederá hasta entrado el año próximo.