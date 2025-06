Francos niega una devaluación y ratifica el plan

Blanqueo permanente

“Es claro que el Central no va a comprar dólares (dejaron trascender que el Tesoro podría hacerlo, pero no lo hizo de momento) y también es claro que más allá de estas colocaciones sui géneris (y caras), el Tesoro no va a buscar colocar deuda en dólares en el mercado internacional en 2025”, subraya. De momento, el “blanqueo permanente” llamado “tus dólares tu decisión” no arrancó. Recién fue enviada al Congreso la Ley para modificar la Ley Penal Cambiaria, la Penal Tributaria y la de Procedimiento Tributario. En tanto la compra de dólares de los particulares, una vez abierto al cepo a las personas, se está yendo a financiar viajes al exterior y el “rulo” para cerrar la brecha mientras los depósitos sólo subieron U$S 1.200 millones desde que arrancó el acuerdo, puntualiza. El interrogante que formula Dal Poggetto es: ¿cuánto financiamiento adicional consigue por alguno de estos mecanismos o alguna creatividad adicional que aparezca en el camino en los próximos meses? “Evidentemente, nadie duda que el ancla se sostiene hasta octubre”, apunta. La pregunta es a qué costo, y fundamentalmente cómo se sigue después: si el Gobierno busca forzar el “carry forever” apuntando a conseguir un prestamista de última instancia. O si, por el contrario, con la flexibilidad que los caracteriza, intentan, luego del esperado “triunfo electoral”, un recalibramiento del programa con nuevas bandas que retomen la idea original de recapitalizar el BCRA comprando dólares, finaliza.