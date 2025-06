Hallar al tercer grande es la meta

En su búsqueda es algo selectivo, porque quiere disfrutarlo a su manera. Así que probablemente sus visitas sigan un algoritmo particular. “Voy a los más votados en los mensajes, pero más que nada a los que creo que me van a llamar la atención a mí”, manifestó. Es el ruido, el bombo, los cancioneros con letras anónimas y autores múltiples lo que le gusta. “Prefiero no ir a una hinchada pequeña porque sé que no lo voy a disfrutar, y además no voy a generar buen material”, cerró “Chon”.