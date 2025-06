Wanda Nara se niega a entregarle sus hijas a Mauro Icardi: la Policía se presentó en su departamento

Resistencia emocional y conflictos de fondo

Mientras tanto, versiones periodísticas indican que las hijas de la pareja no estaban dispuestas a irse con su padre. Según relató Ángel de Brito, la licenciada Fernanda Mattera del Ministerio fue la encargada de mediar con las menores. La mayor expresó su negativa con argumentos relacionados a experiencias previas: mencionó que fue obligada a mentir en una videollamada judicial, que no siente aquel lugar como su casa y que no desea convivir con personas ajenas, entre ellas “el peluquero de la China (Suárez)” que, según dijo, “duerme en su cama”.