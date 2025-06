Crecimiento, impuestos y desigualdades regionales

Los ministros de Economía plantearon las desigualdades que sufren las regiones. “Se habla de que hay destruidas 14.000 PyMEs, de 200.000 empleos perdidos y de una reducción de cerca de 20% de coparticipación”, dijo el representante de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles. El ministro tucumano, Daniel Abad, ya hace tres día había planteado que si bien la coparticipación federal se transfiere en tiempo y forma, los montos se han reducido considerablemente por la caída del consumo, que impacta directamente en la recaudación del IVA, Ganancias y otros impuestos, como también en Ingresos Brutos. “La situación de la economía real es preocupante (...) Ante la contención social que damos, comenzaron a filtrarse estos tipos de situaciones. Sabíamos que podía pasar, pero no que iba a pasar tan rápido sin ningún tipo de respuesta por parte de la Nación”, dijo, para advertir que la Provincia ya ha consumido la mitad del fondo anticíclico que tiene para emergencias. Reconoció que se debe eliminar Ingresos Brutos pero aclaró que para cumplir con esa medida que reclaman el sector privado y la Nación es necesaria una reforma integral del sistema tributario. “Ingresos Brutos es lo que más te pesa cuando tenés que competir, no solo interiormente sino también con la importación”, explicó. Añadió: “las provincias tenemos a nuestro cargo la Educación, la Salud y la Seguridad. No podemos desfinanciar la provincia, a menos que nos den una propuesta”. Abad advirtió que el sector privado tiene problemas de competitividad, de acceso y de logística.