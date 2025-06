Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Stand up: Fernando Sanjiao llega “Quemado”

Ya acredita 20 años de carrera y no para de hacer reír. El comediante argentino Fernando Sanjiao presenta esta noche, a las 21 y en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), su nuevo espectáculo de stand up “Quemado”, que se anuncia como “un show afilado, potente y terapéutico sobre aquello que a todos les quema: la vida misma”. Su humor se viraliza en redes con sketches como “el tímido”, “sanguchitos de miga” o “eso fue una joda y quedó”, en un estilo mezcla ternura, neurosis y observación para lograr una radiografía emocional de lo cotidiano, entre frustraciones cotidianas, mandatos modernos y la necesidad urgente de no explotar.