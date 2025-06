Restos humanos de más de 1.000 años fueron hallados en Anfama: "Esto nos identifica como pueblo"

El hallazgo fue sorpresivo, pero la reacción fue inmediata. En El Duraznillo, una de las zonas más alejadas de Anfama, departamento de Tafí Viejo, un grupo de comuneros trabajaba a mano en la apertura de un nuevo camino, cuando notaron fragmentos óseos enterrados en la tierra. No sabían que eran humanos, pero sí sabían que estaban en territorio ancestral. “Nos llamó mucho la atención porque en ese lugar vivieron ancestros”, contó a La Gaceta, Cecilio Álvarez, cacique de la Comunidad Indígena Diaguita de Anfama. “Junto con Antonio Carrazano quien es ex cacique de nuestra comunidad, nos comunicamos directamente con los arqueólogos que trabajan con nosotros desde hace una década mas o menos, y también dimos aviso al arqueólogo Osvaldo Díaz de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ente Cultural de la provincia. Se preservó el lugar y no se siguió trabajando hasta que llegaron”.