Mercado mundial del azúcar: señales mixtas y desafíos clave

Precios

En cuanto al tema precios del mercado nacional e internacional, tomamos las referencias del Cactu al 12 de Junio. El Blanco “A” en Tucumán con valor Nominal la bolsa de 50 Kg con IVA entrega ingenio está con promedio de $26.425 y el Real en $18.896. Tomando el valor dólar de $1.200, serían U$S 22,02 la bolsa o sea U$S 440,4/t, valor algo encima del Crudo (contrato 11) y algo abajo del Refinado (Contrato 5). Interesante tomar en cuenta que dicho Refinado tuvo una baja en cinco días desde U$S 472/t a U$S 466/t (menos 1,3%), en tanto el Crudo la baja fue más leve, desde U$S 363,98 a U$S 362/t. Haciendo los valores medios de ambos, la baja fue desde U$S 418,2 a U$S 414,15/t (1% menos). Estas bajas parecen coincidir con el sector 2) de este informe.