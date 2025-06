El padre del futbolista de San Telmo que murió en una operación denunció mala praxis: “Estoy convencido”

La noticia, lógicamente, tuvo un impacto enorme en la familia. “Entré como en un aturdimiento, hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso, lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver, lo vi, estuve con él, lo abracé, le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa, con respecto a su hermana, a sus abuelos”, continuó Camilo.