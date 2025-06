Becas Progresar julio 2025: ¿hay aumento confirmado por Anses?

Sin aumento pese a la inflación

El aumento de julio está vinculado a los índices de inflación medidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que son la referencia para actualizar ingresos como las jubilaciones, pensiones y otras asignaciones. No obstante, las Becas Progresar no están sujetas a esta fórmula y, por ahora, el Gobierno no ha anunciado ningún tipo de actualización para este beneficio estudiantil.