Robo del celular de Jaldo: “Puede haber intereses políticos, delictivos y económicos detrás”

Otros episodios

Además recordó que ya fue blanco de hechos similares en distintas oportunidades. “Me han importado cosas a mi nombre, me han robado la línea y me hicieron pagar un teléfono comprado en Avellaneda. Me hackearon el Twitter durante una sesión de la Legislatura mientras hablaba el entonces gobernador (Juan) Manzur, y aparecían publicaciones insultantes desde mi cuenta. También he recibido amenazas públicas, junto a jueces y fiscales, de parte de familiares de delincuentes”, dijo.