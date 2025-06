Un “limpiador espiritual”, acusado de un crimen

Agentes de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, dirigidos por el fiscal José Sanjuán, elaboraron una teoría que generó polémicas. Alguien de confianza de la víctima había sido el autor del crimen. Para elaborar esa hipótesis tuvieron en cuenta dos situaciones: el supuesto femicida no había sustraído ningún elemento de valor de la propiedad y la puerta de entrada no sólo no había sido forzada, sino que además al salir la había cerrado con llave.