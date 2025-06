El Gobierno de Mendoza deberá indemnizar a la familia de una nena de 11 años que terminó internada por bullying

Testimonios

Los episodios de violencia que describen los testigos son aterradores: "la empujó en las escaleras; y en otra oportunidad, él sacó un envase de alcohol del armario, se lo arrojó en los ojos y la golpeó en el abdomen; que él solía victimizarse frente a las docentes, lo que generaba en ella gran impotencia; que ella se lamentaba no solo de las agresiones sufridas, sino también por no haber sabido defenderse; que en la escuela nadie ponía límites a su compañero, o que si lo hacían era apenas un llamado de atención que no lograba a hacer cesar las agresiones; que ella recibía de él insultos constantes, comentarios denigratorios y escupidas; que las docentes expresaban temor hacia la familia del niño, y sugerían 'dejar las cosas así'”