Cartas de lectores: soñar con las empanadas de Darín

Anoche de tanto ver tele he tenido un raro sueño, de esos que se te entreveran; y para ser honesto aclaro que antes de acostarme me mandé tres empanadas fritas, de mondongo, de la tía Elena. Dormí con el estómago lleno y de repente me apareció Darín invitándome a que lo acompañe a probar las empanadas de Famaillá; antes de emprender viaje dimos una pasada por el parque 9 de Julio, vimos a Dalma y Giannina cuidando a su papá, Diego Maradona, ya muy viejito; y en la zona de los grandes hoteles, muchas personas observando y participando de la filmación de una miniserie documental con la presencia de la China Suárez, Wanda Nara y la presentación espectacular de la jueza Makintach, de la obra “Que la inocencia les valga”. Ya cruzando el puente de la Banda del Río Salí nos detuvo un señor diciendo “con el mayor respeto, ¿ustedes saben si cierran el hospital Garrahan? Porque tengo que llevar a mi hijo enfermo la otra semana”. No supimos qué contestarle; al llegar a la capital de las empanadas, había un televisor que anunciaba el aumento del gas, la luz , el agua, transporte y combustibles y aparece un presidente maleducado insultando a medio mundo. De vuelta ya me encuentro en mi cama y aparece el “ Toto “Caputo, que me zamarrea, me tira de la cama, me obliga a romper los colchones para sacar los dólares escondidos y cuando ya iba en el último y nada, cuándo por fin vi algo verde, me desperté... ¡maldita sea! Soñar no cuesta nada y los sueños, sueños son; pues sigamos soñando, nadando en cuanta cortina de humo nos pongan por delante, mientras los otros no duermen gastando la nuestra, hasta que el Altísimo nos dé una mano.