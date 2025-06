La curiosa gorra que utilizó Damián Martínez en la pretemporada de Atlético Tucumán

“Me empezaron a llamar así. Lo acepté, no me molesta. En realidad, afuera de la cancha soy una persona muy tranquila, pero adentro me transformo. Siempre quiero ganar, y eso me lleva a ser competitivo, aunque sea el ‘malo de la película’. Pero todo queda en la cancha”, aseguró en aquella charla de enero.